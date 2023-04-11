Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya'nın yakalanması için TEM ve Özel Harekat polisleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinde operasyon düzenledi. Urfi Çetinkaya saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

Tem ve özel harekat destekli operasyon

Konuya ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Çetinkaya'nın Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste yakalandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimimiz ve İstihbarat Başkanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."