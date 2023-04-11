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HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal yine şaşırtmadı

HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal yine şaşırtmadı

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan gazeteci Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var" dedi.

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HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'de milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, aday tanıtım toplantısının ardından PKK'nın yayın organına açıklamalarda bulundu.

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan diğer teröristler Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar sık sık PKK kamplarına katılarak teröristlerle görüşmesiyle tanınan gazeteci Hasan Cemal, iktidara geldiklerinde yapacaklarını anlattı.

"Hapisteki tüm tutsaklar salınacak"

İktidara geldikleri düzenin değişeceğini ve hapisteki PKK'lıların serbest bırakılacağını belirten Cemal, şu ifadeleri kullandı:

Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız.

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