Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haber yüzleri güldürdü

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ve illerinde yağışsız ve kurak bir kış ayının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberi ise yüzleri güldürdü.

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Türkiye son 20 yılın en kurak aylarını geride bırakırken Nisan ayının başından bu yana bereketli yağışlar yüzleri güldürmeyi başarırken barajlardaki doluluk oranlarını da artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava raporunda müjdeyi duyurarak yağışların bölge bölge aralıklarla devam edeceğini belirtti.

MGM'den aldığımız son verilere göre çarşamba günü Türkiye'nin 81 ilinde de yağışlar etkili olacak. Uzun bir süredir görmeye alışık olmadığımı hava durumu haritasında bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte toprak tüm Türkiye'de suya doyacak.

İşte bazı illerde beklenen muhtemel hava sıcaklıkları:

♦ İstanbul -13 derece

♦ Ankara - 11 derece

♦ İzmir - 17 derece

♦ Bursa - 13 derece

♦ Adana - 19 derece

♦ Trabzon - 11 derece

♦ Gaziantep - 14 derece

♦ Sivas - 12 derece

♦ Antalya - 19 derece

♦ Erzurum - 12 derece

Baraj doluluk oranlarında artış

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını artırdı.

İSKİ'de yer alan verilere göre, 29 Mart'ta yüzde 38,61 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41,93 olarak ölçüldü.