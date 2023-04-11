Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma çıktı: 3 asker şehit

2020 yılında 2. Karabağ savaşıyla karşı karşıya gelen Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir kez daha çatışma çıktı. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 asker şehit oldu.

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Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonunu engellerken şehit olduğunu belirterek, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Azerbaycan ordusu misilleme yaptı

Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan'ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

İkinci Karabağ savaşı

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan İkinci Karabağ savaşı 44 gün sürdü. Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında olan toprakları savaşta geri aldı.

Ermenistan'ın provokasyonu üzerine Aliyev emri verdi

Ermenistan ordusu 27 Eylül 2020'de saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Ermenistan'ın yoğun bombardımanı sonucu sivil ve askeri can kayıpları meydana geldi, bazı bölgelerde altyapı ciddi hasar gördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev'in emri ile Azerbaycan ordusu, tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Operasyonun ilk gününde Azerbaycan 6 köy ile bazı stratejik yükseklikleri işgalden kurtardı.

Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberin benzerleri 44 gün boyunca tekrarlandı. Sonraki günlerde kurtarılan bölgelerle ilgili müjdeli haberleri, Cumhurbaşkanı Aliyev, her gün bizzat ya sosyal paylaşım sitelerinden ya da halka hitap ederek duyurdu. Azerbaycanlıların "Vatan Muharebesi" dediği 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan, yenilgisini kabul eden bildiriye imza atınca sona erdi. Azerbaycan ordusu, 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam illerini terk etmek zorunda kaldı.