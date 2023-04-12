İtalya’da düzensiz göçmen akını: OHAL devreye girdi

İtalya'ya Akdeniz üzerinden düzensiz göçmen akını sürüyor. Hükümet duruma karşı önlem alabilmek için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Abone ol

İtalya, Akdeniz üzerinden süren düzensiz göçmen akınıyla mücadele ediyor. Bu durum ülkede yeni tedbirler alınmasını mecbur kıldı.

Ülke çapında 6 aylık OHAL ilanı

İtalya, Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine hükümet, Akdeniz açıklarındaki olağanüstü kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle OHAL ilan etti.

Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimleri

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin talebi üzerine öneriyi sunduklarını aktaran Bakan Musumec, “Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimlerin ciddiyetinin gayet farkında olan İçişleri Bakanımızın talebini memnuniyetle yerine getirdik” dedi.

5 günden bu yana 2 bin 700’ün üzerinde düzensiz göçmen kurtarıldı

OHAL ile düzensiz göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor. Öte yandan geçtiğimiz cuma gününden bu yana İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bin 700’ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.