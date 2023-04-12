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Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın peşini bırakmıyor! Seni aday yapmadılar değil mi?

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın peşini bırakmıyor! Seni aday yapmadılar değil mi?

KARAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından yaptığı skandal çıkışlarla tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, istifa çağrılarına kulak tıkarken, komedyen Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'ın peşini bırakmıyor...

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Kahramanmaraş depremleri sırasında çadır satmasıyla tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a "Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem" dedi. Kınık, afet döneminde Kızılay'ın çadır satma skandalıyla gündeme gelmişti.

Hala o koltukta oturuyorsun...

Gökbakar, yeni paylaşımında Kınık'ı tekrar istifaya çağırarak, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun. Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!" 

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