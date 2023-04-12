İnter yarı finale göz kırptı Benfica evinde teslim oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Manchester City, Bayern Münih’i farklı mağlup ederken, Inter de Benfica’yı deplasmanda yenmeyi başardı.Abone ol
Portekiz ekibi Benfica, İtalya temsilcisi Inter'i başkent Lizbon'daki Işık Stadı'nda konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Inter, 51. dakikada Nicolo Barella ve 82. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.