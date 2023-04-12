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Bağımsız milletvekilliği adaylarının belgeleri incelendi! Onların başvurusu reddedildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağımsız milletvekilliği adaylarının belgeleri incelendi! Onların başvurusu reddedildi

28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'ne bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgelerinin incelenmesine dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı ile yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgeleri incelendi.

Belgelerinde eksiklik olan, teminat bedelini yatırmayan...

Bağımsız milletvekili adayı olmak için başvuran isimler arasında belgelerinde eksiklik olan, teminat bedelini yatırmayan veya eksik yatıran, adaylıktan vazgeçen ve adaylık başvurularını belirlenen tarihlerden sonra yapanların başvuruları reddedildi.

Karar örneği adaylara tebliği için İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek 

Karar örneği adaylara tebliği için Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun ve Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

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