2023 seçimleri öncesi son anket! Muharrem İnce'ye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu...
14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala anket şirketleri peş peşe anket açıklamayı sürdürüyor. Son anket sonucu Gezici Araştırma'dan geldi. Gezici'nin anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç puan? Muharrem İnce, seçimi ikinci tura bıraktırabilecek mi?..
Türkiye 14 Mayıs 2023 pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. İttifaklar daha çok milletvekili çıkarıp, Meclis'te çoğunluğu elde etme hesapları yaparken, 4 cumhurbaşkanı adayı da ipi önde göğüsleyebilmek için yarışıyor. Seçime günler kala Gezici Araştırma’nın son anketi çıktı. Gezici'nin anketine göre hangi aday kaç oy alıyor? İşte sonuçları...
Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor.
Murat Gezici'nin sahibi olduğu Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi, 1–2 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişi ile yüz yüze anket yaptı.
Gezici Araştırma'nın yaptığı ankete göre, vatandaşın yüzde 56,2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 42,1.