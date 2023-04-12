2023 seçimleri öncesi son anket! Muharrem İnce'ye rağmen Kemal Kılıçdaroğlu...

Türkiye 14 Mayıs 2023 pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. İttifaklar daha çok milletvekili çıkarıp, Meclis'te çoğunluğu elde etme hesapları yaparken, 4 cumhurbaşkanı adayı da ipi önde göğüsleyebilmek için yarışıyor. Seçime günler kala Gezici Araştırma’nın son anketi çıktı. Gezici'nin anketine göre hangi aday kaç oy alıyor? İşte sonuçları...