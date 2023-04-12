12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller yeni liste hazır! Kaç para yattı?

Nisan ayının ortalarına gelirken birçok vatandaş evde bakım maaşları 12 Nisan çarşamba günü ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 son zamla birlikte 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle ayın 18'inden önce tüm illerde yatması bekleniyor.

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12 Nisan evde bakım paraları hangi illerde yattı sorusu bugün binlerce vatandaşın gündeminde. Devlet tarafından her ay, düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım parası evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakanlara ödeniyor. Her ayın 15'i i 30'u arasında ödenen evde bakım maaşları nisan ayında, bayram öncesi yatar mı sorusu ise akıllarda.

Öncelikle nisan ayında ne kadar evde bakım maaşı yatacak onu belirtelim. Ocak ayında yapılan son zamla birlikte evde bakım maaşları net 4 bin 336 lira oldu. Bu ay evde bakım maaşı alanlara bir de bayram ikramiyesi ödenecek. 2 bin liralık bayram ikramiyesi ile birlikte evde bakım maaşı alanlar toplam 6 bin 336 lira alacaklar. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması bekleniyor.

Evde bakım parası kaç para?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Nisan ayında ne zaman yatar?

Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Ramazan ayı ve bayrama denk gelmesi sebebiyle ödemelerin 20 Nisan’dan önce yatırılabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.