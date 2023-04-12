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Şaban Sevinç 'hayatımda ilk defa CHP’ye oy vermemeyi tartışıyorum' dedi nedenini açıkladı

Şaban Sevinç 'hayatımda ilk defa CHP’ye oy vermemeyi tartışıyorum' dedi nedenini açıkladı

Gazeteci Şaban Sevinç, eski bakan Sadullah Ergin'in CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili "Hayatımda ilk defa CHP’ye oy vermemeyi tartışıyorum, Ergin yüzünden. Sadullah Ergin’in milletvekili seçilmesine katkı yapmak istemiyorum." dedi.

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FETÖ'nün kumpas davaları Ergenekon ve Balyoz'da o dönem Adalet Bakanı olan ve açıklamaları ve icraatlarıyla eleştirilen Sadullah Ergin'in, CHP'den aday gösterilmesine yönelik tepkiler sürüyor. 

tv100'ün yeni programı Özgür İfade'nin ilk konukları Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı oldu. 

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge milletvekili adayı gösterilmesi programda masaya yatırıldı.

"Sadullah Ergin yüzünden"

"Sadullah Ergin, FETÖ döneminin simge ismidir" diyen Sevinç "Kendimi bildim bileli hep CHP’ye oy verdim. Hayatımda ilk defa CHP’ye oy vermemeyi tartışıyorum, Sadullah Ergin yüzünden. Sadullah Ergin’in milletvekili seçilmesine katkı yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye mi oy verecek?

Küçük'ün "Muharrem İnce'ye oy vermeyecek misiniz?" sorusuna Sevinç "Belli değil." yanıtını verdi. Sözlerini sürdüren Sevinç cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili  "Muhtemelen cumhurbaşkanlığında sayın Kılıçdaroğlu'na oyumu vereceğim." dedi.  

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