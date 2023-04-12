Zam geldi, akaryakıt fiyatları değişti! 12 Nisan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sıcak bir geşilme yaşandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına gelen 67 kuruşluk zam sonrası akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Nisan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

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Geçtiğimiz hafta pompaya yansıyan indirim ve zam haberlerinin ardından güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar internette hız kazanırken araç sahiplerine bir kötü haber de motorinden geldi. Dün gece yarasından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 67 kuruş daha zamlandı. Peki gelen son dakika zam haberi sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Nisan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim sonrası Dolar kurunun 19 TL'yi aşmasıyla birlikte petrol ihraç eden OPEC+ ülkelerinin Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1,66 milyon varil azaltma kararının ardından benzine ise 1 lira 12 kuruş zam yapılmıştı. Araç sahiplerine bir kötü haberde motorinden geldi. Motorinin litre fiyatına yapılan 67 kuruş zam pompaya yansıdı ve akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

İstanbul 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,42 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,46 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

Ankara 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Ankara benzin litre fiyatı: 22,83 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21,45 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 9.91 TL

İzmir 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İzmir benzin litre fiyatı: 22,81 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 21.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 9.97 TL