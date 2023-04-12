10 ay sonra 30 bin doları aşmıştı! 12 Nisan Bitcoin ne kadar alt coinlerde son durum

Fed'in faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların riskli varlıklarda iştahını artıracağı öngörüsüyle kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı dün 30 bin doların üzerine çıktı. 12 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin son durum ne?

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Bitcoin (BTC) yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 12 Nisan 2023 kripto para piyasasında neler oluyor? Altcoinler'de son durum ne?

12 Nisan 2023 Bitcoin 29.930 dolardan, Türk lirası karşısında ise 577.557 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.864, Cardano 0,392,BNB (BNB) 318, Dogecoin (DOGE) 0,0816 ve Ripple (XRP) dolar civarlarında bulunuyor.

Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı

Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 1.920 dolar seviyesine çıktı.