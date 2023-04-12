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Elazığ'da şimşekli gece. Ortalık gündüz gibi aydınlandı

Elazığ'da şimşekli gece. Ortalık gündüz gibi aydınlandı

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

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Elazığ’da akşam saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Akşam boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

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