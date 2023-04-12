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23 Nisan hangi güne denk geliyor, resmi tatil bekleyene kötü haber!

23 Nisan hangi güne denk geliyor, resmi tatil bekleyene kötü haber!

2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 23 Nisan bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu özellikle plan yapanların gündeminde. Şimdiden tatil bekleyene kötü haberi vereli. 23 Nisan 2023 yılında pazar gününe denk geliyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın 3. günü olacak. Dolayısıyla 23 Nisan tatili 'arada kaynacak.'

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Özellikle çalışan kesim, memurlar için resmi tatiller dinlenmek küçük bir tatil yapmak için çok önemli. Bu nedenle 2023 yılı resmi tatiller araştırması 23 Nisan'ın yaklaşması ile yeniden hız kazandı. 2023 yılı resmi tatiller takviminde olan 23 Nisan bu sene ne zaman denk geliyor, hangi gün soruları da merak ediliyor. Çalışan kesim Ramazan Bayramı izinlerini uzatıp, 23 Nisan resmi tatili ile birleştirip kısa bir mola vermek istiyor. peki 23 Nisan bu sene hangi güne denk geliyor?

Resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Ramazan bayramı tatiline denk geldiğinden ayrıca bir tatil yapılmayacak. 23 Nisan Pazar günü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Bayram tatili kaç gün?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına gelirken  dini bayramlarımızdan olan Ramazan bayramı ne zaman sorusu da merak edilen bir diğer soru. Çalışanlar ise bayram tatilinin hafta sonu veya hafta içine denk gelip gelmediğini merak ediyor. Miladi takvime göre her sene farklı bir tarihe denk gelen Ramazan bayramı bu sene 21 Nisan cuma günü başlayacak. 

Diyanet’in duyurduğu takvime göre 2023 yılında Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı tatili uzar mı?

Çalışanların merak ettiği bir diğer soru ise Ramazan Bayramı tatili uzar mı? Ramazan bayramı tatilinin ilk günü cuma gününe denk geldiğinden ayrıca tatilin uzaması gibi bir gündem bulunmuyor.

Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması her yıl resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’in açılış tarihini Türk çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1921’den itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaktadır.

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