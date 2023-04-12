Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda, Türkiye Erkek Milli Takımı 248.242 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Abone ol

11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, Türkiye Milli Takımını erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil etti.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyonada birinci İtalya, ikinci Türkiye ve üçüncü İngiltere oldu.

10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.