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Antalya'da müteahhidin sonu bekçinin elinden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da müteahhidin sonu bekçinin elinden oldu

ANTALYA'da inşaat bekçiliği yapan bir kişinin alacak verecek tartışması sebebiyle tüfekle vurduğu müteahhit hayatını kaybetti.

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Olay, Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat bekçisi E.B. (59) ile müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) arasında akşam saatlerinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine inşaat bekçisi E.B, yanında bulunan tüfekle Reisoğlu’na doğru ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Reisoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Özgür Reisoğlu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi E.B, ise Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından olayda kullanılan tüfekle yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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