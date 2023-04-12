Kar, sağanak, dolu bugün hepsi birlikte vuracak! Meteoroloji 16 kent için uyarı yayımladı
Meteoroloji, 12 Nisan günü hava durumunun ayrıntılarını paylaştı. Yurtta bugün yağışların kar, karla karışık yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Dolu riski olan şehirler de var. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair güncel verileri paylaştı. 12 Nisan günü Meteoroloji raporunda kar, sağanak ve dolu uyarısı yer aldı. Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor! Öte yandan 16 şehre 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı geldi. Hava uzmanı dolu riski olan şehirleri açıkladı. İşte bugün yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların;
Yağışlar buralarda kuvvetli
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.