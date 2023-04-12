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Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü, orucun bitmesine kaç gün kaldı?

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü, orucun bitmesine kaç gün kaldı?

Mübarek Ramazan ayının artık sonlarına doğru geliyoruz. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek, müslümanlar 29 gün oruç tutacak. Peki bugün yani 12 Nisan çarşamba günü Ramazan'ın kaçıncı günü, orucun bitmesine ne kadar kaldı? İşte Ramazan orucunun 21. günü. Ramazan ayının son orucu 20 Nisan perşembe günü tutulacak.

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11 ayın sultanı, Allah ayı, birlik beraberlik ayı Ramazan'ın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu sene de Ramazan Bayramı 21 Nisan cuma günü başlayacak. Müslüman alemi 2023 yılında Ramazan ayında 29 gün oruç tutacak. Neredeyse Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde, orucun bitmesine kaç gün kaldı? 12 Nisan Ramazan'ın kaçıncı günü?

Bugün yani 12 Nisan çarşamba günü Ramazan ayının ve orucun 21. günü. Ramazan orucunun son günü 20 Nisan perşembe günü olacak. 21 Nisan cuma günü ise Ramazan bayramının 1. günü başlayacak. 

Yirmi Birinci Gece Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

”Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

Ramazan'ın 21. gecesi kılınacak namaz

Yirmi Yedinci Gece Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

”Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.”

Yirmi Sekizinci Gece Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

”Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.

Yirmi Dokuzuncu Gece

”Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder : -Ey kulum !Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.” İlk On (10) gün: 

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