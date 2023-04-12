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Mostar Köprüsü'nün altında 1300 kişilik iftar düzenlendi

Mostar Köprüsü'nün altında 1300 kişilik iftar düzenlendi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde binden fazla kişi, tarihi Mostar Köprüsü'nün yakınında düzenlenen iftara katıldı.

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Bosna Hersek İslam Birliğince, "Ramazan Günleri" kapsamında organize edilen ve 1300 kişinin katıldığı iftar, Mostar Köprüsü'nün altından geçen Neretva Nehri kıyısındaki platoda yapıldı.

Organizatörlerden Nedim Hondo, geleneksel iftar programının 9'uncusunu düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hondo, katılımcılar arasında, Bosna Hersek'in birçok şehrinden ve komşu ülkeler Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'dan gençlerin bulunduğunu kaydetti.

Diğer bir organizatör Hana Omerika da, "9 yıldır Mostar Köprüsü altında iftar düzenliyoruz. Bosna Hersek ve bölgeden oruç tutanları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

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