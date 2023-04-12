BİM'de bu hafta neler var? BİM 14 Nisan 2023 kataloğu: İndirimli ürün listesi ve fiyatları

BİM 14 Nisan 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve "BİM'de bu hafta neler var?" sorusunun cevabı belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile müşterilerine birçok üründe avantajlı fiyat imkanı sunan zincir market yine zengin ürün listesi ve fiyatlarıyla dikkat çekti. BİM'de bu hafta; Bluetooth Wireless Klavye (399 TL), Casper Via V30 Cep Telefonu (3.599 TL), Polosmart Wireless Mouse PSWM19 (59 TL) fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

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Her hafta salı ve cuma günleri yayımlanan BİM aktüel ürünler katalogları tüm dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alırken, hesaplı alışveriş yapmak isteyenler "BİM'de bu cuma hangi indirimli ürünler var? " sorusunun yanıtı araştırmaya devam ediyor. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürün listesi ve fiyatları haberimizde...

Yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerine nispet yapan zincir market binbir çeşit üründe hatrı sayılır indirimli fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. BİM'de bu hafta; HP marka notebook fiyatı yalnızca 9.999 TL iken HP marka yazıcı, sırt çantası, bluetooth klavye, Casper marka cep telefonu, ve mouse da indirimli olarak raflardaki yerini alacak. İşte BİM 14 Nisan 2023 kataloğu, İndirimli ürün listesi ve fiyatları haberimizde...

BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu

*HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

*Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

*Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

*Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

*Cep Telefonu (3.599 TL)

*Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)

*Kot Gömlek Erkek (189 TL)

*Gömlek Erkek (199 TL)

*Kot Şort Erkek (129 TL)

*İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

*İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

*Kot Ceket Kadın (225 TL)

*Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

*Seyahat Çantası (289 TL)

*Airfryer (1.799 TL)

*Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

*Wok Tava (129 TL)

*Sütlük (57 TL)

*Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

*Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

*Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

*Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)

*43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)

*Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

*Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

*Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3’lü Priz (139 TL)

*Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

*Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)