Cengiz Çandar 'pişman değilim' dedi eleştiri yok operasyon var

HDP destekli Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yönelik sözleri, kumpas davalarına yaklaşımı gibi birçok tarihsel olayda takındığı tutum nedeniyle eleştiriliyor. Çandar, "Eleştiri yok, operasyon" var diyerek kendini savunurken, "Pişman değilim" dedi.

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2016 yılından bu yana İsveç'te bulunan gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti tarafından milletvekili adayı gösterildi.

Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır'dan milletvekili adayı göstermesiyle gündeme gelen gazeteci-yazar Cengiz Çandar, hakkında gelen tepkilere yanıt verdi.

Gazeteci Hasan Cemal'le birlikte partinin aday listesine giren Çandar, isminin açıklanmasıyla birlikte eleştirilerin hedefi oldu.

"Eleştiri değil operasyon"

Hakkındaki eleştirileri "operasyon" olarak tanımlayan Çandar, "Eleştiri ayrı şey, operasyon ayrı şeydir. Bunları bir operasyon ve kişilik katli olarak gördüm. Haksız ve gerçek dışı bir kampanya olarak görüyorum" dedi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın sorularını yanıtlayan Çandar, geçmişte takındığı siyasi tutum nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı yolundaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

-Hiçbir insan hatasız değildir, bir sürü hata ve pişmanlıklar yapmıştır ama siyasi çizgi olarak son 30 yılıma bakarsak o günden bugüne şunu yazmasaydım, şunu söylemeseydim dediğim bir pişmanlığım yok. Hepsini neden yaptığımı, niye yaptığımı, nasıl yaptığımın idrakindeyim, biliyorum.

-Ama ayrıntılarda şu ifade daha iyi olabilirdi dediğim konular olsa da siyasi doğrultuda pişmanlık duyduğum bir konu yok. Zaten başıma gelen belalar da ondan sonra oldu. Ondan önce gayet makbul Türk elitinin kabul gördüğü ‘Türkiye’nin bir mensubuydum’. Bu sıkıntılara girmeye hiç gerek olmayabilirdi.

Gazeteci Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olarak yeniden gündemde. 2016'dan beri İngiltere'de yaşayan Cengiz Çandar kimdir, nereli, kaç yaşında? Cengiz Çandar mesleği ne? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Cengiz Çandar kimdir?

Gazeteci Cengiz Çandar, 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Talas Amerikan Okulu, Talas, Kayseri ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji, Tarsus'ta tamamladı. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre ODTÜ'de uluslararası ilişkiler bölümünde asistan olarak görev yaptı.

68 kuşağı gençlik hareketlerine katıldı. Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Aydınlık hareketi'nde yer aldı. TİİKP merkez komitesi üyeliği görevini yürüttü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı olarak faaliyetlerde bulunduğu için 12 Mart Askeri Müdahalesi'nin sakıncalıları arasına girdi. Yurtdışına kaçtı. Filistin direnişi çerçevesinde Şam'da, Beyrut'ta ve daha sonra sırasıyla Cenevre, Paris ve Amsterdam'da yaşadıktan sonra 1974 yılında Türkiye'ye döndü.

1976'da Vatan gazetesinde dış haberler şefi ve dış politika yorumcusu olarak gazeteciliğe başladı. Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet, Güneş, Sabah ve Yeni Şafak, Referans ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

80'li yılların ilk yarısının önemli bir bölümünü Lübnan'da, defalarca gittiği İran ve Orta Doğu'nun diğer merkezlerinde geçirdi. 80'li yılların ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya ve eski Sovyetler Birliği'ne yöneldi. 1991'den 1993'teki ölümüne dek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel danışmanı olarak görev yaptı.

1993-95 Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar'a yöneldi. Aynı yıllarda Yeni Demokrasi Hareketi kurucu üyeliği yaptı. 1995 yılında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü'nü aldı. 1997-1999 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Orta Doğu tarihi ve Orta Doğu politikası dersleri verdi. 1999-2000 yıllarını Washington'da ABD'nin önemli araştırma merkezlerinde geçirdi. 11 Eylül 2001 saldırıları Çandar'ın düşünce çizgisinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Bu tarihten sonra da Çandar, yazılarında demokrasi konusunu vurgulu şekilde dile getirmeye devam etti.

IŞİD'le savaşırken ölen PKK mensubu Ayşe Deniz Karacagil hakkında 30 Mayıs 2017 tarihinde sarf ettiği sözler nedeniyle Ocak 2021'de hakkında yakalama kararı çıkarıldı.