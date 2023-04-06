Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti milletvekili adayı oldu Fetullah Gülen videosu gündem oldu

Yazar Cengiz Çandar, 14 Mayıs seçimleri için HDP'nin de içinde olduğu Yeşil Sol Parti’den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Bu gelişme sonrası Çandar'ın 'yüce fikir çınarımızın en önemli dalı' diye takdim ettiği, dakikalarca övdüğü Fetullah Gülen ile röportaj videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

HDP yönetimi, bir süredir İsveç’te yaşayan ve Stockholm Üniversitesi’nde çalışmalar yapan gazeteci Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklif etmeyi kararlaştırdı.

Gazeteci Hasan Cemal, HDP’den gelen adaylık teklifini kabul etmişti. Cemal'in, Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilmesinin ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Çandar’ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti’ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. Başvurunun ardından Çandar’a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak T24'e şu demeci verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”

Çandar kendinden geçti dakikalarca övdü

Çandar'ın adaylık teklifinin ardından arşivden tartışılan videolar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Cemaat'e yıllarca övgüler düzen Cengiz Çandar'ın yıllar önce Fetullah Gülen ile yaptığı röportajın başındaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Çandar, NTV'de yaptığı programda gazeteciliği unutup Fethullah Gülen'i dakikalarca överken, bir an kendisinden bile geçiyor.