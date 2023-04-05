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Kadıköy'de çirkin saldırı! Bir kadın Kur’an Kursu'nun camlarını indirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy’de bir kadın, Kur’an Kursu'na saldırıda bulundu. Kur’an Kursu'nun camlarını tekme atarak kıran kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar içeride bulunan kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur’an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın çocukların istismar edildiğini iddia edip, Kur’an Kursu’nun camlarına tekme atarak kırmaya başladı. Hakaret savurarak el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. 

Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "Daha öncede 'sizi burada barındırmayız' diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, ‘burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz’ dedi. Kendisinden şikayetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar” dedi.

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