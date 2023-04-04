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DÜNYA

Saniyelerle kurtuldu! Çamaşır makinesi bomba gibi patladı o anlar kamerada

İSPANYA'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi patladı. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi.

Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.

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