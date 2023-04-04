Kurban Bayramı'nda emekliye 15 bin TL ikramiye vereceğiz! Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden dağıttı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçiminde cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Ramazan Bayramı'nda 2 bin lira olarak dağıtılacak olan "Emekli Bayram İkramiyesi"ni Kurban Bayramı'nda 15 bin liraya yükseltecekleri vaadinde bulundu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından emeklilere 15 bin lira Kurban Bayramı İkramiyesi sözü verdi. Videoda emeklilere hitaben "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu videoda şunları ifade etti:

- Devlet, emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti; adına yaşamak denirse tabii... Yıllarca bu ülkeye çalışmış, pirim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız, ekonomik baskıyla evlere kapatıldı.

Eskiden emekli ikramiyesiyle ev alınırdı

- Gençler bilmeyebilir; geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor.

- Emekli torununu görünce içi burkuluyor; niye, cebine koyacak harçlık yok diye.

Bayramda iki ikramiye demiştim az verdiler

- Hatırlayacaksınız; sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015'ti... Bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı.

- Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

Kurban Bayramı'nda 15 bin TL ikramiye vereceğiz

- İktidara gelince geriye dönük ödeme yapacağım. Önümüzdeki bayramda 15 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. 5'li çetelere verilen paraları alıp emeklinin cebine koyacağım.