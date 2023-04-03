Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'süt' cevabı! onlar gibi göstererek yardım yapmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın *Hani süt dağıtıyordunuz, ne oldu?* diye sorduğu ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu, Erdoğan 'Hani süt dağıtıyordunuz', dediği anda biz 107 bin çocuğa süt dağıtıyorduk. Ama göstermiyorduk. Onlar her şeyi göstererek yardım eden anlayışa sahip oldukları için bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri yok* dedi.

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hani süt dağıtıyordunuz? Nerede?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Kendilerinin yaptıkları yardımları göstererek yapmadıklarını anlatan İmamoğlu, kime ne kadar yardım yapıldığını da tek tek açıkladı. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları...

- İstanbul'da 4 yaşından küçük çocuğu olan 350 bin anne ücretsiz ulaşımı kullanıyor. Çünkü ekonomik sorunları var bu ülkenin. Onu çözsün. Biz ekonomik sorunlara çözüm vaat ederek yerine getirdik.

- 'Hani süt dağıtıyordunuz', dediği anda biz 107 bin çocuğa süt dağıtıyorduk. Ama göstermiyorduk. Onlar her şeyi göstererek yardım eden anlayışa sahip oldukları için bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri yok.

- Kendi 25 yıllarıyla bizim 4 yılımızı yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk."

Erdoğan, 'Turist Ömer' demişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da katıldığı iftar programında konuşmuştu. Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a hizmet etmek varken, Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar" demişti.