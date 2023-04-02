Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal teröristlerle dolaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği yedili koalisyon var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, "Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği yedili koalisyon var. ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Bay Kemal kimlerle dolaşıyor, teröristlerle dolaşıyor" dedi.