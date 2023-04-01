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Sinan Ateş için ablasından video ile adalet çağrısı! Her yere pankart astılar...

ANKARA'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşi için yayınladığı video ile adalet çağrısı yaptı.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşi için adalet çağrısı yaptı.  Twitter hesabından Sinan Ateş'in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti. Abla Selma Ateş'in paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" pankartı astıkları görülüyor. 

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