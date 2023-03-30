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POLİTİKA

Fatih Erbakan'dan Adnan Oktar savunması! Cinsel taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı?

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. “Adnan Oktar’ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı?" diye soran Fatih Erbakan, "İlgimi anlattım; kitapları gayet güzel, gayet yerinde" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘cinsel istismar’ gibi suçlarından cezaevinde bulunan Adnan Oktar hakkında yaptığı açıklamalar olay oldu. 

tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk olan Erbakan, yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlara ilişkin soruya yanıt verdi.

Oktar'ın taciz görüntüsü var mı?

Erbakan, “Adnan Oktar’ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar’ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.

İlgimi anlattım, kitapları gayet güzel

Candaş Tolga Işık'a "Adnan Oktar'ın müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok" diye çıkışan Erbakan, "İlgimi anlattım; kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Sonradan suça karışmıştır, kitaptaki bilginin ne kabahati var" ifadelerini kullandı.

Oradaki suçları tasvip etmemiz mümkün değil

Fatih Erbakan, "Oradaki suçları tasvip etmemiz söz konusu olamaz. 90’lı yıllardaki yazılan kitaplarla tezat bir noktaya geldiler, bunu tasvip etmemiz mümkün değil ama bu 90’lı yıllarda yazılan kitapları çöpe atmamız anlamına gelmez" dedi.

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