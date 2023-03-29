'Biz Hizbullahçıyız, cihada hazırız, hepsinin kafasını keseriz' diye tehdit etti! CHP harekete geçti

BATMAN'daki bir sokak röportajında "Biz Hizbullah'ız Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" gibi ağır ifadeler kullanan şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajlarından kan donduran sözler geldi. YouTube'da yayın yapan "Sen Konuş" adlı kanalın sokak röportajında konuşan bir kişinin sözleri tepki çekti. Batman'da yapılan röportajda "Biz Hizbullahcıyız" diyen kişi, muhalefeti işaret ederek "Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" gibi ağır ve tahrik edici ifadeler kullandı.

Muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vuran şahısla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama geldi. Twitter'dan bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu ve CHP avukatı Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” dedi.