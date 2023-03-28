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GÜNCEL

Servis şoförü çocukları dövdü

İstanbul Küçükçekmece'de bir servis şoförü, aracın içini kirlettikleri gerekçesiyle servisteki öğrencileri sopayla darp etti. Saldırgan yakalandı.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde bir ortaokulun servisinde iddiaya göre çocuklar aracın içine çöp attı, bunu gören servis şoförü sinirlenerek bağırmaya başladı. Hızını alamayan saldırgan süpürge sapıyla çocukları darp etti.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, servis şoförünü yakaladı.

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