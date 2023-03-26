Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu öfkesi dinmiyor! Boks makinasına vururken Soylu'yu hayal etti

Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Süleyman seninle ilk karşılaştığımız yerde seni döveceğim" deyip İçişleri Bakanlığı önüne giderek Süleyman Soylu'yu kavgaya çağırmasının üzerinden aylar geçti. Ancak Özdağ'ın Soylu'ya olan öfkesi dinmedi. Özdağ, para karşılığı yumruk atılan makinanın başına geçti, Süleyman Soylu'yu hayal ederek yumruk attı. İşte o görütüler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Beşiktaş'ta partilileriyle birlikte akşam saatlerinde esnaf ziyaretleri yaptı. Bu sırada da boks makinesinin yanından geçerken, partililer Özdağ'dan boks makinesine yumruk atmasını istedi.

Gençlerle bir sokakta görülen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, boks makinesine vurmak için hazırlanırken "kimin fotoğrafını koyalım buraya" diye sordu. Etrafındakiler "Süleyman" dedi. Tekrar "kimin fotoğrafıydı arkadaşlar" diye sordu. Tekrar "Süleyman" cevabını aldı. Ardından makineye yumruğunu attı ve alkış aldı.

'Süleyman’a vurur gibi vurdu'

O anları sosyal medyada paylaşan Zafer Partili Ahmet Burak şu ifadeleri kullandı: "Bu gece İstanbul Beşiktaş’ta gençlik kollarında ki genç kardeşlerimizle gezerken boks makinasına denk geldik. Süleyman’a vurur gibi vurdu. Süleyman ama hangi Süleyman :)"

Kavga ne zaman başladı? Kavganın nedeni ne?

Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu telefonda küfürleşip kavga etmişlerdi. Bunun ardın Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'yu döveceğini ilan ettiği basın toplantısı yaptı. Kava etmek için İçişleri Bakanlığı'nın önüne de gitti.

Özdağ'ın bu politika dışı hareketleri ve hakaretleri nedeniyle hakkında fezleke hazırlandı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Soylu'ya milli ve yerli Escobar diyen pankart asması beraberinde dava getirmişti.