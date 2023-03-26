BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
GÜNCEL

Mevlevi Şeyhi fetvayı verdi! 'Geçinemiyorum diyenin maaşını daha da düşürmek lazım'

Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik zorluklar nedeniyle emekliler ve çalışanlara maaş artışlarının konuşulduğu günlerde Mevlevi Tarikatı Şeyhi Mustafa Özbağ'ın sosyal medyaya düşen videosu olay oldu. Özbağ, "Geçinemiyorum diyenin maaşını 5 liradan 3 liraya düşüreceksin" dedi.

Mevlevi Tarikatı Şeyhi Mustafa Özbağ'ın  bir sohbetinde Hz. Muhammed döneminde yaşanan bir olayı örnek göstererek kullandığı ifadeleri yeniden gündeme geldi.  'Tasavvuf Vakfı Kurumsal' isimli YouTube kanalında 29 Aralık 2019'da yayınlanan videodaki sohbetinde  Özbağ, sohbetinde şunları söyledi:

- Devletin parası. Bir devlet var çünkü bir hazine var. Hani geldi birisi ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum’ dedi. ‘Ne kadar maaş alıyorsun’ dedi. Dedi ki; ‘5 dirhem alıyorum.’

‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler.’ O gitti Hazinedar’a dedi; ‘Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz.’

Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona ‘geçinebiliyor musun?’ ‘Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum’ dedi.

Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Bereket yok. Sünnet ‘geçinemiyorum’ deyince ‘5’ten 3’e indir’ diyor.

Çocuğa harçlık veriyorsun örneğin. Ne kadar? Aylık 200 lira. Yetmiyor… 150 liraya düşüreceksin. Bu cimrilik değil bu sünnet. Yetirecek, bereketlenecek. Bereketini istesin Allah’tan.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da kadınlar tekme tokat birbirine girdi! 'Nasıl omuz atarsın' kavgası kamerada
İstanbul’da kadınlar tekme tokat birbirine girdi! 'Nasıl omuz atarsın' kavgası kamerada
Gaziantep'te AK Parti'nin teamül oklamasında kavga çıktı Yumruklar konuştu...
Gaziantep'te AK Parti'nin teamül oklamasında kavga çıktı Yumruklar konuştu...
Erbakan ailesinde ittifak krizi! Canlı yayında açıkladı: Elif Erbakan dedi ki...
Erbakan ailesinde ittifak krizi! Canlı yayında açıkladı: Elif Erbakan dedi ki...
Merdan Yanardağ'ın Tele 1'inde rezalet yayın! Özdemir İnce: İmam Hatiplilerin üniversiteye girme hakları yok
Merdan Yanardağ'ın Tele 1'inde rezalet yayın! Özdemir İnce: İmam Hatiplilerin üniversiteye girme hakları yok
Erdoğan: İnsanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini gayet iyi görüyor
Erdoğan: İnsanımız kimin hangi niyetle hareket ettiğini gayet iyi görüyor
Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu
Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Adana'da kurye: 35 TL’ye canımı mı vereyim?
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Adana'da kurye: 35 TL’ye canımı mı vereyim?
Biden'dan yeni gaf: Meclis kahkahalara boğuldu
Biden'dan yeni gaf: Meclis kahkahalara boğuldu
Eski AK Parti Milletvekili Mazhar Bağlı, jandarmalarla kavga etti! 'Niye sen Peygamber çocuğu musun'
Eski AK Parti Milletvekili Mazhar Bağlı, jandarmalarla kavga etti! 'Niye sen Peygamber çocuğu musun'
Ağlatan deprem videosu! Antakya ile ilgili New York Times öyle bir şey yaptı ki...
Ağlatan deprem videosu! Antakya ile ilgili New York Times öyle bir şey yaptı ki...
Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhur İttifakı' dedi Ahmet Davutoğlu gülümseyerek düzeltti
Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhur İttifakı' dedi Ahmet Davutoğlu gülümseyerek düzeltti
Bursa'da Tofaş'çı genç drift attı, 20 bin TL ceza yedi... O anlar kamerada
Bursa'da Tofaş'çı genç drift attı, 20 bin TL ceza yedi... O anlar kamerada