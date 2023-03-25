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Eski AK Parti Milletvekili Mazhar Bağlı, jandarmalarla kavga etti! 'Niye sen Peygamber çocuğu musun'

AK Parti eski Milletvekili ve Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yol çevirmesi yapan jandarmalardan kaçınca durdurulup yere yatırılarak arandığı için jandarmalarla kavga etti. O anların görüntüleri sosyal medyaya düştü...

Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bir yol uygulaması sırsında görevli jandarmalarla kavga etti. Jandarmaların aracını durdurup kendisini yere yatırdıklarını iddia eden AK Parti eski Milletvekili Mazhar Bağlı'nın jandarmalara hakaret ettiği görüldü. Mazhar Bağlı'nın "Jandarmalar yalan söylüyor, kaçtığım falan yoktu" sözleri dikkat çekti.

Sen peygamber çocuğu musun?

Sosyal medyaya düşen görüntülerde üstü başı toz toprak içinde olan Mazhar Bağlı'nın bağırdığı jandarma komutanının "Elini kolunu indir, sen jandarmaya böyle bağıramazsın" sözlerine Mazhar Bağlı, "Allah Allah, sen peygamber çocuğu musun?" diye sordu. "Kaldıramazsın" cevabı alan Mazhar Bağlı, "Kaldırırım hem de nasıl kaldırırım" dedi.

Jandarmaya 'sana göstereceğim' diye parmak salladı

Başka bir askerin araya girip "Eski milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, Jandarmaya böyle mi davranılır" demesi üzerine Mazhar Bağlı ve yanındaki kişilerin Jandarmalara hakaret edip üzerlerine yürüdükleri görüldü. Kendisini görüntüleyen Jandarma'ya "Sana göstereceğim" diyen Mazhar Bağlı şunları söyledi:

Bunu jandarmaya ödeteceğim...

"Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil başkası adına burada gelip eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eski milletvekiliyim. Eski rektörüm. Kendi arabamla giderken hiçbir gerekçe yokken beni durdurup yere yatırdılar. Yalan söylüyorlar hiç kaçtığım yok. Şu üstüme başıma bakın. Ben bunu jandarmaya ödeteceğim."

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