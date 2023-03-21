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Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü

YALOVA -İzmir Karayolu’nda kilometrelerce ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, herkese korku dolu anlar yaşattı. Polis o sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolunda otomobiliyle ters şeritten ilerleyen kadın sürücünün yaşattığı korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya alındı.

Yalova istikametine ters şeritten hızlıca ilerleyen sürücü, yolunda ilerleyen sürücülere ecel terleri döktürdü.

Birden ters şeritten gelen aracı fark eden sürücüler korna ve selektörlerle otomobile tepki gösterdi.

Polis karayolunda korku dolu anlar yaşatan sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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