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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Doğu Bey’i oynayan usta sanatçı Altan Akışık yıllar sonra görüntülendi. Akışık'ın son halini görenler yorum yağdırdı. İşte Kurtlar Vadisi Doğu Bey'in gerçek hayattaki son hali...

 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı misafir etti. Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi misafir ettik" dedi.

Akışık’ın son halini görenler, “Dizideki halinden eser kalmamış”, "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi.

Burak Memişoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Altan Akışık'ın bir aslanı beslediği anlar da yer aldı. 

Bir diğer görüntüde ise elinde yılan tutan Altan Akışık'ın "yılan var bir de yılannnn var" demesi dikkat çekti.

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