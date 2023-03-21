Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programında, reklam arasına gidildiğini zanneden Prof. Dr. Celal Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la muhabbet ederken küfretti. Fatih Altaylı ve Gürkan kahkahalara boğuldu.
Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek Bilim programının konukları tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Programda ilginç anlar yaşandı.
Reklam arasına gidildiğini sanan Prof. Şengör, programın konuklarından Emrah Safa Gürkan'la sohbet ederken küfretti. Neye uğradığını şaşıran Gürkan, Şengör'ün küfrü karşısında kahkahaya boğuldu.