Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bor Karbür Üretim Tesisi dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır

Balıkesir'de inşa edilen bor karbür üretim tesisinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın da sayılı işletmelerinden biri olacaktır" dedi.

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın da sayılı işletmelerinden biri olacaktır." dedi.