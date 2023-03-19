'Bakan Nebati' yine Güldür Güldür'e konu oldu olay skeç! Seyirci o anlarda gülme krizi geçirdi

Bakan Nurettin Nebati'yi daha önce skeç haline getiren Güldür Güldür programında bir 'Bakan Nebati' skeci daha. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki basın açıklaması sırasında ön sıralarda yer almak için büyük uğraş vermişti. Sosyal medyada çok konuşulan o anların, Güldür Güldür'de skeci yapıldı. Bakan Nebati'yi canlandıran oyuncunun halleri seyirciye büyük kahkaha attırdı.

Show TV’nin komedi tiyatro programı Güldür Güldür yine dikkat çeken bir performansa imza attı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki basın açıklaması sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ön sıralarda yer almak için büyük uğraş vermesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Güldür Güldür ekibi de son programında Nureddin Nebati'nin bu büyük uğraşının skecini yaptı. O anlarda seyirci kahkahalara boğuldu. İşte Güldür Güldür ekibinin Nureddin Nebati'nin uzun süre konuşulan anlarını işlediği o anlar...