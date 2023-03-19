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AHBAB'ın lideri Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

İSTANBUL'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlenen konserde; Haluk Levent sahne aldığı sırada seyirciler "Hükümet istifa" sloganları attı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'daki Volkswagen Arena'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak bir konser düzenledi. 

Konserde Gazapizm, Ceza, Göksel ve Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent sahneye çıktığı esnada ise dinleyiciler "Hükümet istifa" sloganları attı.

Önce Beşiktaş, ardından da Fenerbahçe tribünlerinde atılan benzer sloganlar, dünkü Gazapizm konserinde de atıldığı duyulmuştu.

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