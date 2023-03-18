Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta depremin 41. gününde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Depremlerde Kahramanmaraş merkezde binlerce bina enkaz haline döndü, yada ağır hasar aldı. İlk 10 gün yoğun olarak yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından kent merkezinden çöken binaların enkazları kaldırılmaya başlandı. Bugün 41'inci güne girilirken en kaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımları aralıksız devam etti. Şehirdeki son durum dron ile havadan görüntülendi.