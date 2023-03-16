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Bolu'da 4.8'lik depremde panik anı! Vatandaşlar kaçarken üzerlerine döküldü

BOLU'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında tavandan dökülen tozlar kamerada net bir şekilde gözüktü.

Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de, depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı.

Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.

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