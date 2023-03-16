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Yakınlarına saldırdı 10 yaşındaki çocuğu öldürdü! Antalya'da bıçaklı dehşet anları kamerada

ANTALYA'da bir şahıs yakınlarına bıçakla saldırdı. Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan cani, 10 yaşındaki akrabasını da bıçaklayarak öldürdü. Şahsın yakınlarına saldırdığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan caninin ifadesinde, "“Beni zehirlemeye çalışıyorlardı. Kendilerini uyardım ama aldırış etmediler" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3’ncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yunus Emre Ş. (30), apartman girişinde kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş’i (33) bıçakladı. Ardından teyzesi ve kuzenlerinin oturduğu karşı daireye giren şahıs, teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş’i (10) bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, daireye itfaiye merdiveni yardımıyla girdi.

Sağlık ekipleri Alparslan Gebeş ve Nurten Gebeş’i ambulansla hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar Ferdi ve Tayfun Gebeş de çağrılan taksiyle hastaneye gitti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan 10 yaşındaki Alparslan hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli, ikinci kattaki başka bir dairede polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ekip otosu ile polis merkezine götürülürken saldırıya uğrayanların yakınları tepki gösterdi. Saldırganın üzerine yürüyen yakınlarına polis engel oldu.

“Zehirlemeye çalışıyorlardı”

Cinayet zanlısı Yunus Emre Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni zehirlemeye çalışıyorlardı. Kendilerini uyardım ama aldırış etmediler" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alparslan Gebeş’in cenazesi ise yakınları tarafından alınıp Aksu ilçesinde toprağa verildi.

Bıçaklama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yunus Emre Ş.'nin önce asansör girişinde bekleyip, ense tarafında sakladığı bıçağı çıkararak iki kuzenini defalarca bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise çevreden bir kişinin yardıma gelmesi yer aldı.

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