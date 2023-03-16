İhsan Şenocak'a göre, deprem ve sel felaketinin sebebi AK Parti'nin kadınları! Kırmızı Çizgi dersek daha çok bela gelir...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıntıya 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin yaraları sarılamadan depremin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez sel baskınları 15 can aldı. İlahiyatçı Şenocak, sel görüntüsünü paylaşıp, afetlerinin nedeninin AK Parti'nin kadına şiddeti önleyen yasalara 'kırmızı çizgi' demesi olduğunu iddia etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan Şanlıurfa ve Adıyaman dün sel felaketiyle bir kez daha canlarını yitirdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan sel felaketiyle ilgili ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan skandal bir çıkış geldi. İlahiyatçı Şenocak, felaketlerin sebebinin AK Parti'nin kadına şiddeti önleyen yasaya sahip çıkıp kaldırmamasına bağladı. Aile Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Grup Başkan ekili Özlem Zengin'e yüklendi.

Kırmızı çizgi dersek daha çok belayı hak ederiz

Şanlıurfa'daki selin görüntüsünü paylaşan ilahiyatçı Şenocak, "Musibet yağıyor. Allah Teala bize acziyetimizi gösteriyor. İbret alıp, istiğfar etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı Allah Teala’ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine KIRMIZI ÇİZGİ dersek daha çok belâya müstahak oluruz! dedi.

AK Parti'de 'kırmızı çizgi' diyen iki kadın

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak için 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi. AK parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, "6284, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir” açıklaması yapmıştı.