Sel suları karayolunu işte böyle yuttu! O anlar kamerada

ŞANLIURFA'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Şanlıurfa'da yaşanan selde 6 kişi kayboldu, 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Kayıp 2 kişi aranıyor. Bir acı haber de Adıyaman'dan geldi... Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı olayda 3 kişi de kayboldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu. Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içeresinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne seren o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.