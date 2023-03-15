Şanlıurfa'da sel Balıklıgöl'ü de bastı! Balıklıgöl'ün son hali içler acısı...

ŞANLURFA ve Adıyaman'da sel felaketi 5 kişinin ölümüne neden olurken kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan sel baskınları sonrası Balıklıgöl'ün içler acısı bir hale büründü...

Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfa'da dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. İnsanlar sel sularına kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara ve otellere taşındı.

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 6 kişi kaybolurken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Özellikle Şanlıurfa'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın en bilinen yeri olan Balıklıgöl'ü de sel bastı. Balıklıgöl çamur deryasına dönerken, sosyal medyaya düşen görüntüler izleyenlerin içini burktu.