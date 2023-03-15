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Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: Çocukların gözü önünde biri kadın 3 kişiyi vurdu!

İSTANBUL Silivri’de cinnet geçiren bir şahıs, sokak ortasında rast gele ateş ederek çocukların yanında biri kadın 3 kişiyi ağır yaraladı.

Silivri Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren Murat O. İsimli şahıs etrafa rast gele ateş etmeye başladı.

Eli silahlı adam, çocukların önünde bir kadın, bir adamı ve bir esnafı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Esnafın durumun da ağır olduğu öğrenildi.

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