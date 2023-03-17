Yağmur duası etti, Şanlıurfa'yı sel bastı! O vatandaş şimdi de 'Musluğu kıstır Ya Rabbi...' duasına çıktı

Sel felaketi öncesi yaptığı yağmur duası videosu viral olan Şanlıurfalı vatandaş, sel felaketinin ardından bu sefer de yağmur yağlaması için dua etti. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler...

Şanlıurfa sel felaketiyle mücadale ederken, şehirde 15 kişinin hayatını kaybettiği felakette oluşan maddi hasarda ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir süre önce Şanlıurfa'lı vatandaşın yağmur duası yaptığı görüldü.

Selin ardından videosu olay oldu

Tarlalarının kuruduğunu belirten vatandaş yağmur yağması için adeta yakararak dua etti. O anlar telefon kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerin özellikle sel felaketinden önce çekilmiş olması ise dikkat çekti.

"Musluğu kıstır Ya Rabbi..."

Yaptığı yağmur duasıyla sosyal medyada gündem olan vatandaş yeni bir video çekti. Yağmur duasının ardından şehiri sel basan vatandaş "Ya Rabbim sana çok dua ettim ama bu kadar etmedim. Musluğu kıstır Ya Rabbi..." diyerek yeni bir dua etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.