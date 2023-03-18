Gaziantep dakikalar içinde bembeyaz oldu! Şaşkına çeviren görüntüler

Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu. Kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örterken çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi şimşekler aydınlattı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

Kilis'te de dolu yağdı

Kilis'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken kent beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların ''Gök delindi'' yorumuna neden oldu.